В Ростове пройдет российско-германская "битва интеллектов"

Шесть юных ученых расскажут о том, что зашифровано в ДНК, о том, какие шпионские технологии могут применяться в сельском хозяйстве, какую пользу могут принести зубные брекеты и т.д. Победителей выберут после проведения зрительского голосования.
"Битва интеллектов" проходит в рамках фестиваля "Дни Германии в Ростове-на-Дону. На интеллектуальный турнир приглашен известный немецкий разработчик роботов Ян Дрегерт и создатель движения Science Slam Грегор Бюнинг", - пояснили организаторы мероприятия.
Science Slam — это новое движение, приверженцы которого стремятся популяризировать науку. Юные ученые в форме десятиминутного остроумного монолога презентуют свои исследования. Движение развивается во многих крупных городах страны.