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Четверых пассажиров утонувшей лодки на Каме ищут на 650 кв км

18 мая 2016, 14:29
В Республике Татарстан на площади 650 квадратных километров идут поиски четверых пассажиров лодки, которая затонула 9 мая на реке Каме, сообщает в среду интернет-журнал Инказан.ру.

"В поисках принимают участие 62 спасателя. Работы ведутся на 400 квадратных километрах акватории и более чем 250 квадратных километрах берега. Также задействовали вертолет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поисковые работы будут длиться в течение 10 дней, после чего людей будут считать пропавшими без вести.

Напомним, что 9 мая на прогулку по реке на лодке отправились пять человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Со слов очевидца, туристы останавливали лодку на берегу для ремонта, двое из них были сильны пьяны. Через два часа после путешествия один из попутчиков позвонил в службу "112" и сообщил о проблемах с мотором.

По предварительным данным, мотор перестал работать, после чего управление лодкой было потеряно. Пассажиры встали на ноги, от этого лодку развернуло боком, залилась вода и судно затонуло. Одной из девушек удалось выжить, она успела схватиться за бревно. Она рассказала, что видела, как ее знакомые и сестра утонули.


#Желтые новости#Денис Объедкин
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