Четверых пассажиров утонувшей лодки на Каме ищут на 650 кв км

Напомним, что 9 мая на прогулку по реке на лодке отправились пять человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Со слов очевидца, туристы останавливали лодку на берегу для ремонта, двое из них были сильны пьяны. Через два часа после путешествия один из попутчиков позвонил в службу "112" и сообщил о проблемах с мотором.