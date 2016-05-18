Подозреваемые в драке на Хованском кладбище объяснили ее бытовой ссорой

Уточняется, что 14 мая несколько десятков вооруженных спортсменов прибыли на кладбище, чтобы окончательно разобраться с нелегалами. Также они хотели заставить их платить за осуществляемую на кладбище деятельность или прогнать их, так как таджикская диаспора организовала цеха по изготовлению памятников и магазины по сбыту цветов. Предположительный ежедневный оборот составлял около четырех миллионов рублей. Борцов встретили несколько сотен мигрантов с лопатами и арматурой. Нападавшие начали стрелять и попытались убежать.