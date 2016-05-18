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Подозреваемые в драке на Хованском кладбище объяснили ее бытовой ссорой

18 мая 2016, 09:28
Представители подозреваемых в драке на Хованском кладбище настаивают, что разборки случились из-за бытовой ссоры между заказчиком ритуальных услуг и гастарбайтерами, которые плохо выполнили работу, сообщает в среду "Коммерсант".

"Мигранты некачественно благоустроили захоронение близкого одного из подозреваемых. После этого заказчик отказался платить и на следующий день увидел могилу в еще более плохом состоянии. Далее подозреваемый вместе с друзьями-самбистами переговорили с представителям таджикской диаспоры, которые незаконно обслуживают кладбище. Однако стороны не смогли прийти к примирению", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 14 мая несколько десятков вооруженных спортсменов прибыли на кладбище, чтобы окончательно разобраться с нелегалами. Также они хотели заставить их платить за осуществляемую на кладбище деятельность или прогнать их, так как таджикская диаспора организовала цеха по изготовлению памятников и магазины по сбыту цветов. Предположительный ежедневный оборот составлял около четырех миллионов рублей. Борцов встретили несколько сотен мигрантов с лопатами и арматурой. Нападавшие начали стрелять и попытались убежать.

По мнению СКР, борцов вызвал для разборки глава территориального отделения ритуального обслуживания №3 Юрий Чабуев, он хотел избавиться от конкурентов-нелегалов.

В результате драки три человека погибли, около 30 получили травмы. По предварительной версии, инцидент случился из-за передела территории обслуживания на кладбище. Полицейские задержали более 100 человек.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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