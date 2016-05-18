СК на Дону не усмотрел признаков экстремизма в фото зигующих школьников

Сами подростки объяснили, что они играли в игру "Покажи, где солнце". По правилам человек из компании внезапно должен крикнуть: "Покажи, где солнце!", - а остальные быстро показать, где находится солнце, при этом проигравшим считается тот, кто последним среагировал на команду.