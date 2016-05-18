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СК на Дону не усмотрел признаков экстремизма в фото зигующих школьников

18 мая 2016, 07:54
В Ростовской области следствие не усмотрело признаков экстремизма в фотографии, где восьмиклассники вскидывают руки в нацистском приветствии, сообщает в среду областное управление СКР.

"В результате проверки было принято решение не заводить уголовное дело по факту возбуждения ненависти или вражды. У подростков не было умысла на пропаганду нацистской символики. Все они характеризуются положительно и воспитываются в благополучных семьях", - сказано в сообщении.

Сами подростки объяснили, что они играли в игру "Покажи, где солнце". По правилам человек из компании внезапно должен крикнуть: "Покажи, где солнце!", - а остальные быстро показать, где находится солнце, при этом проигравшим считается тот, кто последним среагировал на команду.

Напомним, в конце апреля в Интернете появился снимок, где девять школьников демонстрируют жест, напоминающий нацистское приветствие. В заголовке было указано, что подростки таким образом поздравляют с днем рождения верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии во время ВОВ Адольфа Гитлера.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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