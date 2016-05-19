"Арнест" не подтвердил возбуждение дела против главного инженера

"Наш главный инженер никогда не был фигурантом уголовных дел. В компании он выполняет работу добросовестно и является уважаемым человеком. Дело завели в отношении экс-сотрудника, который занимал позицию ведущего специалиста", - сказано в сообщении.
Действительно, на сайте управления СКР по Ставропольскому краю есть информация, что в отношении ведущего специалиста завели уголовное дело по факту коммерческого подкупа. По данным следствия, фигурант угрожал прекращением взаимоотношений контрагенту компании по договору поставки оборудования и предложил передавать ему по 10% от суммы договора.
В результате своей деятельности он получил свыше 170 тысяч рублей.