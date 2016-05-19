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"Арнест" не подтвердил возбуждение дела против главного инженера

19 мая 2016, 07:31
Крупнейший в РФ изготовитель парфюмерно-косметической продукции компания "Арнест" не подтвердила опубликованные в СМИ данные о возбуждении уголовного дела в отношении главного инженера организации, сообщил Newstracker представитель компании.

"Наш главный инженер никогда не был фигурантом уголовных дел. В компании он выполняет работу добросовестно и является уважаемым человеком. Дело завели в отношении экс-сотрудника, который занимал позицию ведущего специалиста", - сказано в сообщении.

Действительно, на сайте управления СКР по Ставропольскому краю есть информация, что в отношении ведущего специалиста завели уголовное дело по факту коммерческого подкупа. По данным следствия, фигурант угрожал прекращением взаимоотношений контрагенту компании по договору поставки оборудования и предложил передавать ему по 10% от суммы договора.

В результате своей деятельности он получил свыше 170 тысяч рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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