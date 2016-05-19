"Арнест" не подтвердил возбуждение дела против главного инженера

Действительно, на сайте управления СКР по Ставропольскому краю есть информация, что в отношении ведущего специалиста завели уголовное дело по факту коммерческого подкупа. По данным следствия, фигурант угрожал прекращением взаимоотношений контрагенту компании по договору поставки оборудования и предложил передавать ему по 10% от суммы договора.