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Египетский самолет пропал над Грецией

19 мая 2016, 07:38
Пассажирский лайнер Airbus A320, который летел из Парижа в Каир, исчез с радаров после захода в пространство Греции, информирует в четверг РИА "Новости".

"По данным агентства, перевозчик организовал экстренный штаб для отслеживания данной ситуации", - сказано в сообщении.

По предварительным информации, на борту находились около 60 человек.

"Интерфакс" сообщил, что самолет рухнул в Средиземном море в 50-65 километрах от северного побережья Египта. При этом пилоты не подавали тревожных сигналов.

Напомним, что 31 октября разбился лайнер А321 при перевозке пассажиров из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург. Тогда погибли 224 человека. Глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал теракт причиной крушения. После этого Росавиация приостановила авиасообщение с Египтом.

Еще один самолет разбился в Ростове 19 марта. Boeing упал при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве главной версии инцидента на сегодняшний день рассматриваются некорректные действия пилота из-за плохой погоды.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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