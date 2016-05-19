Египетский самолет пропал над Грецией

"По данным агентства, перевозчик организовал экстренный штаб для отслеживания данной ситуации", - сказано в сообщении.
По предварительным информации, на борту находились около 60 человек.
"Интерфакс" сообщил, что самолет рухнул в Средиземном море в 50-65 километрах от северного побережья Египта. При этом пилоты не подавали тревожных сигналов.
Напомним, что 31 октября разбился лайнер А321 при перевозке пассажиров из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург. Тогда погибли 224 человека. Глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал теракт причиной крушения. После этого Росавиация приостановила авиасообщение с Египтом.
Еще один самолет разбился в Ростове 19 марта. Boeing упал при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве главной версии инцидента на сегодняшний день рассматриваются некорректные действия пилота из-за плохой погоды.