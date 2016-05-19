Египетский самолет пропал над Грецией

Еще один самолет разбился в Ростове 19 марта. Boeing упал при попытке приземлиться в аэропорту донской столицы. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В качестве главной версии инцидента на сегодняшний день рассматриваются некорректные действия пилота из-за плохой погоды.