"КамАЗ" столкнулся с легковушкой на Дону, один человек погиб

В Ростовской области в среду на дороге Лихая - Гуково произошло столкновение грузовика и легкового авто, один человек погиб и еще один получил травмы, сообщает в четверг департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.