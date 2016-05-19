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"КамАЗ" столкнулся с легковушкой на Дону, один человек погиб

19 мая 2016, 07:57
В Ростовской области в среду на дороге Лихая - Гуково произошло столкновение грузовика и легкового авто, один человек погиб и еще один получил травмы, сообщает в четверг департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"КамАЗ" столкнулся с "ВАЗ-2115", 55-летний водитель которого погиб на месте. Также травмы получил его попутчик, его доставили в медучреждение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что 62-летний водитель грузовика не пострадал.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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