"КамАЗ" столкнулся с легковушкой на Дону, один человек погиб
19 мая 2016, 07:57
В Ростовской области в среду на дороге Лихая - Гуково произошло столкновение грузовика и легкового авто, один человек погиб и еще один получил травмы, сообщает в четверг департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
"КамАЗ" столкнулся с "ВАЗ-2115", 55-летний водитель которого погиб на месте. Также травмы получил его попутчик, его доставили в медучреждение", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 62-летний водитель грузовика не пострадал.