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Казанская полиция начала патрулировать улицы на электромобиле

19 мая 2016, 10:51
В Казани с четверга сотрудники ГИБДД в тестовом режиме начали патрулировать улицы на электромобиле Mitsubishi i-MiEV, сообщает интернет-журнал Инказан.ру.

"На этой машине полицейские не будут преследовать нарушителей, она предназначена для надзора за движением на дорогах. Работать авто будет в центре города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машина не будет иметь практического применения зимой, однако летом она станет полезной. Зарядки аккумулятора хватает примерно на 160 километров, что поможет сэкономить бюджетные деньги.

Зарядную станцию для Mitsubishi организовали в гараже. Пока это единственный электромобиль в автопарке ГИБДД города.

По данным сайта mitsubishi-motors.ru, стоимость одного электромобиля начинается от 999 тысяч рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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