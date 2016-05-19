Казанская полиция начала патрулировать улицы на электромобиле

"На этой машине полицейские не будут преследовать нарушителей, она предназначена для надзора за движением на дорогах. Работать авто будет в центре города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что машина не будет иметь практического применения зимой, однако летом она станет полезной. Зарядки аккумулятора хватает примерно на 160 километров, что поможет сэкономить бюджетные деньги.
Зарядную станцию для Mitsubishi организовали в гараже. Пока это единственный электромобиль в автопарке ГИБДД города.
По данным сайта mitsubishi-motors.ru, стоимость одного электромобиля начинается от 999 тысяч рублей.