Учения силовиков напугали жителей Ростова

В течение дня в СМИ поступали многочисленные сообщения от граждан о выстрелах и взрывах на проспекте Шолохова. Движение на проспекте было перекрыто сотрудниками ДПС.
"На данной территории проходили плановые учения сотрудников МВД",- пояснила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.
По ее словам, для высокого профессионализма сотрудников полиции требуется не только теоретическая, но и практическая подготовка.
"В рамках данной подготовки еженедельно проводятся занятия по различным направлениям служебной деятельности",- рассказали в пресс-службе ГУ МВД города.