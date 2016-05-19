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Учения силовиков напугали жителей Ростова

19 мая 2016, 08:24
Жители Ростова-на-Дону были напуганы шумом выстрелов и взрывов, раздававшихся в районе старого автовокзала, где проводились плановые учения сотрудников полиции, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В течение дня в СМИ поступали многочисленные сообщения от граждан о выстрелах и взрывах на проспекте Шолохова. Движение на проспекте было перекрыто сотрудниками ДПС.

"На данной территории проходили плановые учения сотрудников МВД",- пояснила официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

По ее словам, для высокого профессионализма сотрудников полиции требуется не только теоретическая, но и практическая подготовка.

"В рамках данной подготовки еженедельно проводятся занятия по различным направлениям служебной деятельности",- рассказали в пресс-службе ГУ МВД города.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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