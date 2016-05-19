В Ростове завершился ремонт коллектора после обвала дороги

"Инцидент произошел 16 мая из-за газовой коррозии. Коллектор находится на глубине более четырех метров, поэтому потребовалось проведение большого объема земляных работ, извлечение значительного количества грунта и установка насосных станции", - сказано в сообщении.
Уточняется, что работы завершились в среду, после чего началась засыпка аварийного разрытия. Восстановить движение по улице было запланировано утром в четверг, однако к 11.30 мск никакой информации об этом не поступало.
Ранее горадминистрация сообщала, что дорога будет восстановлена в течение дня 17 мая после замены поврежденного участка коммуникаций.