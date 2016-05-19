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Власти Аксайского района продавали землю в обход закона

19 мая 2016, 11:36
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил выводы Ростовского УФАС, обвинившего земельный комитет администрации Аксайского района в продаже участков под застройку с нарушением закона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Это третья инстанция, которая подтвердила решение УФАС. Специалисты антимонопольной службы обнаружили, что земельный комитет, который должен был продавать участки под застройку на публичных торгах, для обхода закона изменил целевое использование участков.

Один из участков был выделен для строительства индивидуального жилья и ведения подсобного хозяйства, а после этого земельный комитет изменил его назначение на "строительство малоэтажного многоквартирного дома", участок достался изначальным владельцам без проведения обязательного аукциона.

Похожая ситуация произошла и со вторым участком, который был предоставлен для строительства общественной бани, а после этого баня была реконструирована в многоэтажку.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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