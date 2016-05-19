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Звезды мирового спорта встретятся на футбольном поле в Ростове

19 мая 2016, 13:09
Завтра, 20 мая, в 13:30 на стадионе "Олимп-2" в Ростове пройдет матч "Звезды мирового спорта против наркотиков", говорится в сообщении мэрии.

В футбол сыграют мировые звезды боевых искусств, гребли и других видов спорта. Среди известных спортсменов - Вартерес и Рафаэль Самургашевы, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ислам Каримов, экс-капитан ФК "Ростов" Михаил Осинов и другие спортсмены.

Цель акции - привлечение внимания к проблеме наркомании среди молодежи. Ведущий мероприятия - режиссер и продюсер Александр Кузнецов.

Кроме футбольного матча в ближайшее время в регионе пройдут соревнования по греко-римской борьбе на кубок братьев Самургашевых.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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