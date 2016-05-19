Звезды мирового спорта встретятся на футбольном поле в Ростове

В футбол сыграют мировые звезды боевых искусств, гребли и других видов спорта. Среди известных спортсменов - Вартерес и Рафаэль Самургашевы, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ислам Каримов, экс-капитан ФК "Ростов" Михаил Осинов и другие спортсмены.