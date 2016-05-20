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Астахов призвал помочь пострадавшей в ДТП девочке из Ростова

20 мая 2016, 06:48
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов в своем Instagram сообщил, что занимается вопросом выплаты компенсации на лечение девочки, пострадавшей при ДТП в Ростове.

По словам Астахова, вина женщины-водителя, сбившей ребенка, доказана, однако от наказания ее освободили по амнистии в честь 70-летия Победы.

Чиновник написал в Instagram о том, что в настоящее время власти пытаются помочь родителям девочки получить решение о компенсации вреда и выплате средств на лечение и восстановление пострадавшего ребенка.

Вопрос оплаты лечения контролирует представитель Павла Астахова в регионе. Пока готовятся документы, ростовские волонтеры организовали сбор средств на лечение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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