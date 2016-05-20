Астахов призвал помочь пострадавшей в ДТП девочке из Ростова

По словам Астахова, вина женщины-водителя, сбившей ребенка, доказана, однако от наказания ее освободили по амнистии в честь 70-летия Победы.
Чиновник написал в Instagram о том, что в настоящее время власти пытаются помочь родителям девочки получить решение о компенсации вреда и выплате средств на лечение и восстановление пострадавшего ребенка.
Вопрос оплаты лечения контролирует представитель Павла Астахова в регионе. Пока готовятся документы, ростовские волонтеры организовали сбор средств на лечение.