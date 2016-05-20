Большинство актеров остаются невостребованными - Михайлов

Будучи преподавателем мастерской ВГИКа, актер очень переживает о своем втором выпуске студентов.
"Я увижу слезы на глазах студентов, но не радости и счастья, а слезы грусти",- сказал Михайлов.
По его словам, все театры заполнены, и новым поколениям артистов некуда идти. В театральных вузах на одно место претендуют 250 человек.
В Ростов актер приехал со своими студентами, которые спектаклем откроют "Киноклуб" на базе Ростовского филиала ВГИКа.
Кроме того, в среду в Шолохов-Центре состоялся творческий вечер артиста, где он читал стихи о России, пел песни.
Михайлов известен своим участием в "русских маршах" и националистических митингах.
За публичную поддержку ЛНР и ДНР Михайлову на пять лет запрещен въезд на территорию Украины, рассказал он журналистам.