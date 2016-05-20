rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Большинство актеров остаются невостребованными - Михайлов

20 мая 2016, 08:33
Профессия актера стала очень популярна, но выпускники театральных вузов остаются невостребованы, заявил народный артист РСФСР и Приднестровской Молдавской Республики Александр Михайлов.

Будучи преподавателем мастерской ВГИКа, актер очень переживает о своем втором выпуске студентов.

"Я увижу слезы на глазах студентов, но не радости и счастья, а слезы грусти",- сказал Михайлов.

По его словам, все театры заполнены, и новым поколениям артистов некуда идти. В театральных вузах на одно место претендуют 250 человек.

В Ростов актер приехал со своими студентами, которые спектаклем откроют "Киноклуб" на базе Ростовского филиала ВГИКа.

Кроме того, в среду в Шолохов-Центре состоялся творческий вечер артиста, где он читал стихи о России, пел песни.

Михайлов известен своим участием в "русских маршах" и националистических митингах.

За публичную поддержку ЛНР и ДНР Михайлову на пять лет запрещен въезд на территорию Украины, рассказал он журналистам. 

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00