rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Инфраструктуру особой зоны Дона подготовят к 2017 г

20 мая 2016, 08:48
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить инфраструктуру зоны опережающего развития "Гуково" до 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.

Василий Голубев поручил региональным ведомствам подготовить решения и начать строительство инфраструктуры зоны "Гуково". Как сообщили на совещании с губернатором, предварительные расчеты по вопросам водообеспечения готовы, Голубев поручил региональному министерству ЖКХ заложить проект строительства канализации в план 2017 года.

Кроме того, городские власти Гуково должны заключить соглашение с Фондом поддержки моногородов, чтобы получить господдержку по проектам электро-, водо- и газообеспечения.

Стать резидентами "Гуково" выразили желание 16 компаний. Планируется, что общий объем вложений составит около 20 миллиардов рублей, в "Гуково" будет создано четыре тысячи рабочих мест.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00