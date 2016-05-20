Инфраструктуру особой зоны Дона подготовят к 2017 г

Василий Голубев поручил региональным ведомствам подготовить решения и начать строительство инфраструктуры зоны "Гуково". Как сообщили на совещании с губернатором, предварительные расчеты по вопросам водообеспечения готовы, Голубев поручил региональному министерству ЖКХ заложить проект строительства канализации в план 2017 года.
Кроме того, городские власти Гуково должны заключить соглашение с Фондом поддержки моногородов, чтобы получить господдержку по проектам электро-, водо- и газообеспечения.
Стать резидентами "Гуково" выразили желание 16 компаний. Планируется, что общий объем вложений составит около 20 миллиардов рублей, в "Гуково" будет создано четыре тысячи рабочих мест.