Канализация Ростова засоряется по 300 раз в неделю

Уточняется, что иногда приходится выкапывать траншею, вскрывать канализационную трубу, доставать инородные предметы, а потом восстанавливать трубопровод. В канализацию рядом с рынком попадают пищевые отходы и жиры, рядом со стройобъектами - строительный мусор.