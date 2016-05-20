Канализация Ростова засоряется по 300 раз в неделю

"Свыше 80% проблем в системе канализации случается из-за жителей города, которые сбрасывают в нее бытовые отходы. В том числе строительный мусор, одежду, бутылки и еду", - сказано в сообщении.
Уточняется, что иногда приходится выкапывать траншею, вскрывать канализационную трубу, доставать инородные предметы, а потом восстанавливать трубопровод. В канализацию рядом с рынком попадают пищевые отходы и жиры, рядом со стройобъектами - строительный мусор.
Также вред приносят и самовольные врезки ливневой канализации в канализационные сети. Так, в канализацию попадают бытовой мусор, песок, гравий.