Канатная дорога через Волгу соединит Казань и Иннополис

Уточняется, что второй проект находится в подвешенном состоянии, так как необходимо согласовать множество вопросов, связанных с территорией вокруг Кремля. Длина этой дороги будет составлять 2,1 километра, проехать весь маршрут можно будет за семь минут. Дорогу обеспечат 86 кабинами.