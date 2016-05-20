Канатная дорога через Волгу соединит Казань и Иннополис

"Будут построены дороги из Казани до Иннополиса и от стадиона "Казань Арены" до ГТРК "Корстона. Возведение первого объекта будет длиться не менее чем 2,5 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что второй проект находится в подвешенном состоянии, так как необходимо согласовать множество вопросов, связанных с территорией вокруг Кремля. Длина этой дороги будет составлять 2,1 километра, проехать весь маршрут можно будет за семь минут. Дорогу обеспечат 86 кабинами.
Первая очередь дороги от Казани до Иннополиса длиной 8,6 километра будет соединять берега Волги, длина второй очереди от Верхнеуслонского берега до конечного пункта составит 13 километров. Будут установлены более 100 кабин, проехать весь маршрут можно будет за 24 минуты.