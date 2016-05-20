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На ГТРК "Ставрополье" подали в суд за нарушение авторских прав

20 мая 2016, 13:49
Информационное агентство NewsTracker обратилось с иском в суд по факту незаконного использования гостелерадиокомпанией "Ставрополье" видеозаписи с места теракта в Новоселицком районе, следует из информации в материалах суда.

Иск в суд был подан из-за видеозаписи, которую сделал корреспондент Newstracker на сотовый телефон. На ней запечатлен глава Ставрополья, который разговаривал с журналистами в оцепленном силовиками селе Новоселицкое, где 11 апреля произошло нападение на здание РОВД.

В исковом заявлении указано, что ГТРК "Ставрополье" показал этот ролик в эфире, однако не указал ссылку на автора.

Заявление в суде зарегистрировали в пятницу. Истец требует взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

На момент пятницы 16.30 мск комментарий директора телекомпании получить не удалось.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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