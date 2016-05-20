На ГТРК "Ставрополье" подали в суд за нарушение авторских прав

Иск в суд был подан из-за видеозаписи, которую сделал корреспондент Newstracker на сотовый телефон. На ней запечатлен глава Ставрополья, который разговаривал с журналистами в оцепленном силовиками селе Новоселицкое, где 11 апреля произошло нападение на здание РОВД.