На ГТРК "Ставрополье" подали в суд за нарушение авторских прав

Иск в суд был подан из-за видеозаписи, которую сделал корреспондент Newstracker на сотовый телефон. На ней запечатлен глава Ставрополья, который разговаривал с журналистами в оцепленном силовиками селе Новоселицкое, где 11 апреля произошло нападение на здание РОВД.
В исковом заявлении указано, что ГТРК "Ставрополье" показал этот ролик в эфире, однако не указал ссылку на автора.
Заявление в суде зарегистрировали в пятницу. Истец требует взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.
На момент пятницы 16.30 мск комментарий директора телекомпании получить не удалось.