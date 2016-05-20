На переселение 427 человек в Ростове потратят почти 500 млн руб

Планируется, что в 2016 — 2017 году будет ликвидировано около шести тысяч квадратных метров аварийного жилья. При этом затраты федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ составят 391 миллион рублей, из городского бюджета будет направлено 77 миллионов рублей.
Уже сейчас с 16 семьями заключены соглашения о возмещении стоимости жилья и выплачены 35,9 миллиона рублей.
В рамках предыдущего этапа программы в 2013 — 2015 годах были ликвидированы более восьми тысяч квадратных метров ветхих домов, из них расселили 240 семей.