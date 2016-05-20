rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На переселение 427 человек в Ростове потратят почти 500 млн руб

20 мая 2016, 06:34
В ближайшие два года власти Ростова планируют переселить из ветхого жилья 427 горожан, затраты составят более 468 миллионов рублей, сообщает пресс-служба города.

Планируется, что в 2016 — 2017 году будет ликвидировано около шести тысяч квадратных метров аварийного жилья. При этом затраты федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ составят 391 миллион рублей, из городского бюджета будет направлено 77 миллионов рублей.

Уже сейчас с 16 семьями заключены соглашения о возмещении стоимости жилья и выплачены 35,9 миллиона рублей.

В рамках предыдущего этапа программы в 2013 — 2015 годах были ликвидированы более восьми тысяч квадратных метров ветхих домов, из них расселили 240 семей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00