На переселение 427 человек в Ростове потратят почти 500 млн руб

Планируется, что в 2016 — 2017 году будет ликвидировано около шести тысяч квадратных метров аварийного жилья. При этом затраты федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ составят 391 миллион рублей, из городского бюджета будет направлено 77 миллионов рублей.