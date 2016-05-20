Почти 180 тонн сомнительных яблок уничтожили на Дону
20 мая 2016, 12:13
В Ростовской области уничтожили свыше 178 тонн яблок, которые ввезли в РФ по поддельным документам, сообщает в пятницу управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.
"Яблоки перевозили на девяти машинах. Фитосанитарные сертификаты были выданы в республике Македония. Однако в ходе проверки выяснилось, что документы фальшивые", - сказано в сообщении.
Уточняется, что всю продукцию уничтожили на полигоне.