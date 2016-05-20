rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавшего ростовчанина почти месяц не могут разыскать

20 мая 2016, 07:50
В донской столице разыскивают 28-летнего Игоря Яковенко, который ушел из дома месяц назад и не вернулся, информирует областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, Яковенко пропал 30 апреля. На нем были черные брюки и ботинки, а также светлая майка", - сказано в сообщении.

Пропавший ростом до 1,76 метра, волосы темного цвета. Также у него остался шрам от аппендицита, есть большая родинка между лопаток и растяжки на предплечье.

Полиция просит всех, кто знает о местоположении Яковенко, позвонить по номеру 02.

На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Юг" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что мужчина пропал на проспекте Королева. Возможно, при нем были старый кнопочный телефон Nokia и ключи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00