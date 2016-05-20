Пропавшего ростовчанина почти месяц не могут разыскать

"По данным полиции, Яковенко пропал 30 апреля. На нем были черные брюки и ботинки, а также светлая майка", - сказано в сообщении.
Пропавший ростом до 1,76 метра, волосы темного цвета. Также у него остался шрам от аппендицита, есть большая родинка между лопаток и растяжки на предплечье.
Полиция просит всех, кто знает о местоположении Яковенко, позвонить по номеру 02.
На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Юг" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что мужчина пропал на проспекте Королева. Возможно, при нем были старый кнопочный телефон Nokia и ключи.