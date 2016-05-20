Ростовские ВУЗы дадут абитуриентам дополнительные баллы за сдачу ГТО

В администрации города было проведено заседание, на котором Чернышова рассказала о планах и итогах работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ростове.
«В настоящее время проводится второй этап приема нормативов ГТО среди детей 11-15 лет»,- сказала Чернышова.
Для поощрения и привлечения внимания детей школьного возраста фотографии победителей размещают на школьных стендах, в газетах и досках почета.
«Для призеров более старшего возраста предполагается введение дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы»,- отметила Чернышова.
В целом сдавать нормативы ГТО могут возрастные категории от шести до семидесяти лет и старше.
По мнению начальника Управления образования Ростова, успех данной программы в образовательных учреждениях во многом зависит от хорошего примера преподавателей.
«Депутаты и сотрудники администрации также должны быть физически крепкими и здоровыми»,- поддержал градоначальник Сергей Горбань.