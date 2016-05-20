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Ростовские ВУЗы дадут абитуриентам дополнительные баллы за сдачу ГТО

20 мая 2016, 11:40
В целях популяризации ГТО среди населения Ростовские ВУЗы планируют давать дополнительные баллы за победы в физкультурно-спортивном комплексе своим абитуриентам, сообщил начальник Управления образования Ростова Виктория Чернышова.

В администрации города было проведено заседание, на котором Чернышова рассказала о планах и итогах работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ростове.

«В настоящее время проводится второй этап приема нормативов ГТО среди детей 11-15 лет»,- сказала Чернышова.

Для поощрения и привлечения внимания детей школьного возраста фотографии победителей размещают на школьных стендах, в газетах и досках почета.

«Для призеров более старшего возраста предполагается введение дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы»,- отметила Чернышова.

В целом сдавать нормативы ГТО могут возрастные категории от шести до семидесяти лет и старше.

По мнению начальника Управления образования Ростова, успех данной программы в образовательных учреждениях во многом зависит от хорошего примера преподавателей.

«Депутаты и сотрудники администрации также должны быть физически крепкими и здоровыми»,- поддержал градоначальник Сергей Горбань.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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