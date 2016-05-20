Собственники намеренно разрушают исторические здания в Ростове

Он пояснил, что закон охраны памятников запрещает их снос, но от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций ничто не застраховано.
«Открытая дверь, окно, селятся бомжи, любители металла что-то снимают, любители кладов что-то растаскивают и через время это превращается в полный бидлам с грязью и антисанитарией», - говорит Кожин.
По его словам, бомжи могут устроить пожар, что окончательно разрушит здание и снимет обременение охранных обязательств, что позволит собственнику использовать территорию, как строительное пятно.