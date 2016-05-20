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Собственники намеренно разрушают исторические здания в Ростове

20 мая 2016, 14:28
Некоторые собственники намеренно уничтожают исторические сооружения в Ростове-на-Дону, чтобы освободить место под новое строительство, рассказал в интервью RostovGazeta председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Он пояснил, что закон охраны памятников запрещает их снос, но от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций ничто не застраховано.

«Открытая дверь, окно, селятся бомжи, любители металла что-то снимают, любители кладов что-то растаскивают и через время это превращается в полный бидлам с грязью и антисанитарией», - говорит Кожин.

По его словам, бомжи могут устроить пожар, что окончательно разрушит здание и снимет обременение охранных обязательств, что позволит собственнику использовать территорию, как строительное пятно.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru   

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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