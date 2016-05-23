25 человек эвакуировано из горящей пятиэтажки в Ростове

В Ростове-на-Дону на территории Западного микрорайона загорелся жилой пятиэтажный дом. ИА Ростовские Вести сообщают пресс-службе регионального управления МЧС, что экстренная служба получила сигнал о возгорании 22 мая в 18.24. Загорелась одна из квартир жилого дома на площади 5 квадратных метров на проспекте Коммунистический, 46/1. Жертв среди жильцов, к счастью, удалось избежать. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли в 18.37. Причиной возгорания стала неосторожность в обращении с огнем. В тушении пожара приняли участие 15 человек и 5 машин.