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25 человек эвакуировано из горящей пятиэтажки в Ростове

23 мая 2016, 17:00
В Ростове-на-Дону на территории Западного микрорайона загорелся жилой пятиэтажный дом.

В Ростове-на-Дону на территории Западного микрорайона загорелся жилой пятиэтажный дом. ИА Ростовские Вести сообщают пресс-службе регионального управления МЧС, что экстренная служба получила сигнал о возгорании 22 мая в 18.24. Загорелась одна из квартир жилого дома на площади 5 квадратных метров на проспекте Коммунистический, 46/1.  Жертв среди жильцов, к счастью, удалось избежать. Полностью ликвидировать возгорание пожарные смогли в 18.37. Причиной возгорания стала неосторожность в обращении с огнем. В тушении пожара приняли участие 15 человек и 5 машин.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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