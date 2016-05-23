Частные инвесторы реконструируют четыре ростовских парка

Планируется, что концессионер проведет реконструкцию парка имени Октябрьской революции и парка имени города Плевен. В ближайшее время в концессию планируется передать также парк 1 Мая и парк имени Вити Черевичкина.
Конкурс на право заключения концессионного соглашения на парк Черевичкина планируется провести в третьем квартале 2016 года, когда будет готов договор о передаче. В парке запланирована реконструкция бассейна, театра сказок, а также создание детского развлекательного центра на базе кинотеатра "Спутник" и строительство новых аттракционов.
В парке 1 Мая также планируется благоустройство, установка скамеек и урн, реконструкция коммуникаций, строительство кафе и общественных туалетов.