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Частные инвесторы реконструируют четыре ростовских парка

23 мая 2016, 14:06
В настоящее время в концессию переданы два ростовских парка, еще два готовятся к передаче, сообщает пресс-центр мэрии донской столицы.

Планируется, что концессионер проведет реконструкцию парка имени Октябрьской революции и парка имени города Плевен. В ближайшее время в концессию планируется передать также парк 1 Мая и парк имени Вити Черевичкина.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения на парк Черевичкина планируется провести в третьем квартале 2016 года, когда будет готов договор о передаче. В парке запланирована реконструкция бассейна, театра сказок, а также создание детского развлекательного центра на базе кинотеатра "Спутник" и строительство новых аттракционов.

В парке 1 Мая также планируется благоустройство, установка скамеек и урн, реконструкция коммуникаций, строительство кафе и общественных туалетов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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