Частные инвесторы реконструируют четыре ростовских парка

Конкурс на право заключения концессионного соглашения на парк Черевичкина планируется провести в третьем квартале 2016 года, когда будет готов договор о передаче. В парке запланирована реконструкция бассейна, театра сказок, а также создание детского развлекательного центра на базе кинотеатра "Спутник" и строительство новых аттракционов.