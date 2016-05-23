Новый ростовский аэропорт сдадут досрочно в декабре 2017 года

По словам министра транспорта Ростовской области Максима Соколова, завершить все работы на стройплощадке удастся точно в срок или с опережением графика. Сейчас работы начались во по всех помещениях аэропортового комплекса, во многих из них основное строительство завершено, строители занимаются прокладкой внутренних сетей и отделочными работами.