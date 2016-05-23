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Новый ростовский аэропорт сдадут досрочно в декабре 2017 года

23 мая 2016, 11:01
Новый аэропорт в Ростовской области заработает в декабре 2017 года, строительство идет с опережением графика, говорится в сообщении правительства региона.

По словам министра транспорта Ростовской области Максима Соколова, завершить все работы на стройплощадке удастся точно в срок или с опережением графика. Сейчас работы начались во по всех помещениях аэропортового комплекса, во многих из них основное строительство завершено, строители занимаются прокладкой внутренних сетей и отделочными работами.

Кроме того, из 3,6 километра взлетно-посадочной полосы уже построены 2,7 километра.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе разыграны тендеры на строительство дорог до нового аэропорта, в июне подрядчики приступят к работе. Новый аэропорт получит имя "Платов" - такое название было выбрано в ходе народного голосования.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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