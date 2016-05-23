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Прокуратура заинтересовалась новым видео Сергея Шнурова

23 мая 2016, 13:25
Прокуратура Санкт-Петербурга решила проверить видеоролик группы "Ленинград", который в мае появился в сети Интернет, заподозрив музыкантов в популяризации употребления алкоголя, пишут "Известия".

Письмо с требованием инициировать прокурорскую проверку видеоролика на песню "В Питере - пить" в адрес надзорного ведомства направил депутат  Евгений Марченко.

В видео, размещенном на канале YouTube, офисный работник, продавщица, музейный экскурсовод и полицейский  после рабочего дня употребляют спиртные напитки, чтобы снять стресс. Видео набрало более 10 миллионов просмотров.

"Лидер группы Сергей Шнуров на личной странице в одной из соцсетей пояснил, что его творение рассказывает о "географии души", - сообщают "Ведомости".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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