Прокуратура заинтересовалась новым видео Сергея Шнурова

Письмо с требованием инициировать прокурорскую проверку видеоролика на песню "В Питере - пить" в адрес надзорного ведомства направил депутат Евгений Марченко.
В видео, размещенном на канале YouTube, офисный работник, продавщица, музейный экскурсовод и полицейский после рабочего дня употребляют спиртные напитки, чтобы снять стресс. Видео набрало более 10 миллионов просмотров.
"Лидер группы Сергей Шнуров на личной странице в одной из соцсетей пояснил, что его творение рассказывает о "географии души", - сообщают "Ведомости".