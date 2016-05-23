Ростовчане простились с известным хирургом, погибшим в авиакатастрофе

Игорь Пакус с 1984 года был главврачом городской поликлиники №6, с 1992 года руководил ростовским отделом здравоохранения, а с 2004 года до последних дней возглавлял Областную больницу №2. При нем больница сильно повысила уровень медобслуживания и стала одним из лучших медучреждений Дона. В 2008 году он был избран депутатом Законодательного собрания региона четвертого созыва.