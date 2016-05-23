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Ростовчане простились с известным хирургом, погибшим в авиакатастрофе

23 мая 2016, 11:59
В Ростове-на-Дону прошли похороны хирурга, главврача Областной больницы №2 Игоря Пакуса, говорится в сообщении на сайте мэрии.

Игорь Пакус вместе в супругой Галиной возвращались из отпуска самолетом Ростов — Дубай, который разбился в аэропорту в марте.

Игорь Пакус с 1984 года был главврачом городской поликлиники №6, с 1992 года руководил ростовским отделом здравоохранения, а с 2004 года до последних дней возглавлял Областную больницу №2. При нем больница сильно повысила уровень медобслуживания и стала одним из лучших медучреждений Дона. В 2008 году он был избран депутатом Законодательного собрания региона четвертого созыва.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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