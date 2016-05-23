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США обеспокоены возрождением российской авиации

23 мая 2016, 12:49
Американские военные встревожены действиями российских и китайских военно-воздушных сил в отношении своего флота и авиации, передает ”Российская газета”.

Генерал ВВС Соединенных штатов Герберт Карлайл сообщил прессе, что несколько взволнован поведением ”возрождающейся России и агрессивного Китая”, которые намерены укрепить свои позиции в Восточной Европе и в тихоокеанском пространстве в районе нескольких спорных островов. При этом американские военные не собираются отказываться от возможности свободного использования международного воздушного и морского пространства.

Также генерал напомнил об участившихся случаях полетов российских бомбардировщиков вблизи от американской территории. ”Герберт Карлайл отметил, что для того, чтобы в дальнейшем не допустить недопонимания в таких ситуациях, необходимо наладить  взаимодействие с ВВС России и Китая”, - пишет издание.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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