США обеспокоены возрождением российской авиации

Генерал ВВС Соединенных штатов Герберт Карлайл сообщил прессе, что несколько взволнован поведением ”возрождающейся России и агрессивного Китая”, которые намерены укрепить свои позиции в Восточной Европе и в тихоокеанском пространстве в районе нескольких спорных островов. При этом американские военные не собираются отказываться от возможности свободного использования международного воздушного и морского пространства.
Также генерал напомнил об участившихся случаях полетов российских бомбардировщиков вблизи от американской территории. ”Герберт Карлайл отметил, что для того, чтобы в дальнейшем не допустить недопонимания в таких ситуациях, необходимо наладить взаимодействие с ВВС России и Китая”, - пишет издание.