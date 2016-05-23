США обеспокоены возрождением российской авиации

Генерал ВВС Соединенных штатов Герберт Карлайл сообщил прессе, что несколько взволнован поведением ”возрождающейся России и агрессивного Китая”, которые намерены укрепить свои позиции в Восточной Европе и в тихоокеанском пространстве в районе нескольких спорных островов. При этом американские военные не собираются отказываться от возможности свободного использования международного воздушного и морского пространства.

