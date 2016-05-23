Стали известны соперники ФК «Ростов» по Лиге чемпионов

На днях стали известны потенциальные соперники футбольного клуба "Ростов". Напомним, что первая игра состоится предположительно 26 июня, поэтому список игроков еще не до конца утвержден, но по данным корреспондентов, в число соперников «Ростова» будут входить такие клубы как: "Шахтер" (Украина), "Аякс" (Голландия), "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Спарта" (Чехия) - "сеяные". "Несеяные": "Стяуа" (Румыния), "Монако" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ростов" и команда, которая будет на втором месте в чемпионате Греции, который завершается 31 мая. Пока на эту позицию претендует АЕК, ПАОК (принадлежит ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди), "Панатинаикос" и "Паниониос". Как видите, разброс большой. Однако УЕФА по известным причинам старается разводить российские и украинские команды, поэтому соперником ФК "Ростов", по подсчетам, может стать только "Аякс", "Андерлехт", "Фенербахче" или "Спарта". Если «Ростову» удастся обойти всех и выиграть отборочный тур, то команда клуба попадет в ранг так называемых «несеянных», и уже в следующем раунде болельщики смогут насладиться игрой любимого клуба с такими звездами мирового масштаба как "МанчестерСити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Вильярреал" (Испания). А тем временем 24 мая ожидается огромная проверка стадиона «Олимп-2», в ходе которой будет произведена полная инспекция стадиона. Али Узденов сообщает, что необходимы изменения в пресс-центре, а также ремонт ряда технических помещений. Комиссия выскажет замечания и обозначит срок, в который все нарушения должны будут быть устранены, и стадион готов к большому событию. Председатель клуба дополнительно сообщает: «Мы сделаем все, чтобы играть в Ростове».