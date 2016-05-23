В Ростове открылся индустриальный парк для молодых бизнесменов

Как сообщил Голубев, первыми резидентами производственной площадки стали 10 компаний, в ближайшее время будет рассмотрено еще 40 заявок от молодых предпринимателей.
Центр создан на площадке Донского государственного технического университета. В нем каждый резидент получит возможность использовать технологическое оборудование, в том числе 3D-принтеры, фрезерные и токарные станки.
Участники индустриального парка занимаются созданием продукции в аграрной сфере, а также в области машиностроения, производства роботов, энергоэффективных технологий, электрического транспорта, IТ.