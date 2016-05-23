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В Ростове прошло прощание с выдающимся хирургом Игорем Пакусом

23 мая 2016, 15:15
Сегодня, 23 мая, жители города Ростова и первые лица прощались с главврачом областной больницы №2, выдающимся хирургом Игорем Пакусом.

Сегодня, 23 мая, жители города Ростова и первые лица прощались с главврачом областной больницы №2, выдающимся хирургом, депутатом Заксобрания Ростовской области Игорем Пакусом. Проститься пришли также заместитель президента России в Южном федеральном округе Гурба Владимир Николаевич, председатель городской думы и глава города Ростов-на-Дону Зинаида Васильевна Неярохина, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрьевна Быковская, председатель Законодательного собрания Ростовской области Дерябкин Виктор Ефимович, глава администрации Ростова Сергей Иванович Горбань и многочисленные коллеги Игоря Олеговича.

Игорь Пакус и его супруга Галина находились в самолете, разбившимся в аэропорту Ростова-на-Дону рейса Дубай-Ростов.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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