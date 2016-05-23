В Ростове реконструируют эстраду и фонтаны в парке Горького

Сити-менеджер Ростова Сергей Горбань поделился планами реконструкции эстрады и фонтанов в парке горького в передаче «Мой адрес – Ростов-на-Дону».
В прошедшее воскресенье в ходе передачи «Мой адрес – Ростов-на-Дону» прошло обсуждение перспектив развития скверов и парков Ростова. Зашла речь и о парке Горького в самом центре города.
Там будет отремонтирована летняя эстрада и два фонтана. Это произойдет в ближайшее время. Жителям города интересно, насколько будет доступна нижняя часть парка и можно ли будет спуститься туда родителям с колясками и небольшим группам.