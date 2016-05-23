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В Ростове реконструируют эстраду и фонтаны в парке Горького

23 мая 2016, 19:00
Сити-менеджер Ростова Сергей Горбань поделился планами реконструкции эстрады и фонтанов в парке горького в передаче «Мой адрес – Ростов-на-Дону».

Сити-менеджер Ростова Сергей Горбань поделился планами реконструкции эстрады и фонтанов в парке горького в передаче «Мой адрес – Ростов-на-Дону».

В прошедшее воскресенье в ходе передачи «Мой адрес – Ростов-на-Дону» прошло обсуждение перспектив развития скверов и парков Ростова. Зашла речь и о парке Горького в самом центре города.

Там будет отремонтирована летняя эстрада и два фонтана. Это произойдет в ближайшее время. Жителям города интересно, насколько будет доступна нижняя часть парка и можно ли будет спуститься туда родителям с колясками и небольшим группам.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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