В Ростовской области для начинающих бизнесменов открылся Технопарк

Голубев В.Ю. отметил, что: «Новый центр для бизнеса явно востребован, его резидентами уже стали около 10 донских начинающих предпринимателей. На рассмотрении находится еще около 40 заявок. У бизнеса появляются новые возможности для внедрения разработок. Это ещё один шаг к тому, чтобы молодые талантливые ребята могли реализоваться в инновационной сфере и предпринимательстве».