В Ростовской области для начинающих бизнесменов открылся Технопарк

Как сообщают Риа-новости, 23 мая в Ростове открылся индустриальный парк для начинающих предпринимателей и его представителями стали уже десять бизнесменов. Об этом сообщил представитель пресс-службы губернатора региона.
В Год донского бизнеса открылась первая областная площадка для совместного развития производственного бизнеса. Как раз накануне Дня российского предпринимательства. В открытии парка принимали участие: губернатор Ростовской области Голубев В.Ю. и вице-премьер правительства РФ Дворкович А.В. Промышленный технопарк был создан при поддержке правительства региона. Обсуждали масштабный проект на встрече губернатора с молодыми предпринимателями Ростовской области весной этого года.
Голубев В.Ю. отметил, что: «Новый центр для бизнеса явно востребован, его резидентами уже стали около 10 донских начинающих предпринимателей. На рассмотрении находится еще около 40 заявок. У бизнеса появляются новые возможности для внедрения разработок. Это ещё один шаг к тому, чтобы молодые талантливые ребята могли реализоваться в инновационной сфере и предпринимательстве».
Парк был создан на базе Донского государственного ТУ и организован, по примеру модели совместного использования независимыми предпринимателями производственных и офисных площадей. Для начинающего бизнеса – это доступ к высокотехнологичному оборудованию.
Индустриальный парк вместил в себе более 20 единиц подобного оборудования. Фрезерные, токарные станки, 3D-принтеры в том числе.
Участники данного проекта будут реализовывать производственные проекты современности , касающиеся робототехники, машиностроения, электротранспорта, IT, энергоэффективности, АПК и других отраслей.