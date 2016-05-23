Власти недовольны ремонтом домов в центре Ростова

В ходе планового объезда Кузнецов посетил два ремонтируемых здания на улице Островского.
Замглавы города отметил, что состояние домов крайне плачевное. Кроме того, в доме номер 47 ремонт начался в начале апреля, а появление утвержденного плана ремонта датировано концом апреля.
Ввиду такого несоответствия вместо бережной реконструкции памятника архитектуры его фасад начали шпаклевать.
"Строители производят ремонт фасадов, оставляя висеть пучки проводов", - добавил Кузнецов.
Многочисленные провода обвивают здание, частично уходя в подвальное помещение. Состояние проводов также вызвало много сомнений.
"Сюда необходимо направить пожарных для проверки соблюдения правил безопасности", - сказал Кузнецов.
На плановый объезд зданий властями города директор фирмы – подрядчика не явился, прислав своего заместителя.
Отметив множество нарушений, заместитель главы администрации сказал, что возьмет вопрос ремонта зданий на личный контроль с последующей передачей информации губернатору области.