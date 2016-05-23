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Власти недовольны ремонтом домов в центре Ростова

23 мая 2016, 09:52
Ремонт фасадов на домах по улице Островского в центре Ростова выполнен некачественно, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Кузнецов.

В ходе планового объезда Кузнецов посетил два ремонтируемых здания на улице Островского. 

Замглавы города отметил, что состояние домов крайне плачевное. Кроме того, в доме номер 47 ремонт начался в начале апреля, а появление утвержденного плана ремонта датировано концом апреля. 

Ввиду такого несоответствия вместо бережной реконструкции памятника архитектуры его фасад начали шпаклевать. 

"Строители производят ремонт фасадов, оставляя висеть пучки проводов", - добавил Кузнецов. 

Многочисленные провода обвивают здание, частично уходя в подвальное помещение. Состояние проводов также вызвало много сомнений. 

"Сюда необходимо направить пожарных для проверки соблюдения правил безопасности", - сказал Кузнецов. 

На плановый объезд  зданий властями города директор фирмы – подрядчика не явился, прислав своего заместителя. 

Отметив множество нарушений, заместитель главы администрации сказал, что возьмет вопрос ремонта зданий на личный контроль с последующей передачей информации губернатору области. 

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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