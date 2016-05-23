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Выбраны финалисты конкурса по оформлению залов нового аэропорта на Дону

23 мая 2016, 06:23
В финал конкурса по благоустройству залов повышенного комфорта строящегося в Аксайском районе аэропорта вышло шесть проектов московских архитектурных студий, говорится на сайте ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

Среди финалистов - столичные архитектурные компании VOX ARCHITECTS, Nefa Architects, ABD architects, Arch group, Za bor, UNK project.

К концу мая авторам проектов предстоит представить презентации своих работ и подготовить сметы на разработку всей необходимой документации. Победитель будет выбран после защиты проектов.

"Несмотря на то, что архитекторы использовали сложнейшие дизайнерские и архитектурные приемы, главным в концепции всех предложенных проектов оставалось функциональность залов ожидания и комфорт пассажиров", - пояснили в ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".

Напомним, что строительство крупнейшего в ЮФО аэропортового комплекса продолжается вблизи станицы Грушевской в Аксайском районе. Его планируемая пропускная способность составит более пяти миллионов пассажиров в год.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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