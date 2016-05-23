Выбраны финалисты конкурса по оформлению залов нового аэропорта на Дону

"Несмотря на то, что архитекторы использовали сложнейшие дизайнерские и архитектурные приемы, главным в концепции всех предложенных проектов оставалось функциональность залов ожидания и комфорт пассажиров", - пояснили в ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону".