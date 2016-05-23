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Жильцы "Дома актера" в Ростове требуют ремонта у властей

23 мая 2016, 07:38
Жильцы "Дома актера" в Ростове-на-Дону, год назад признанного памятником регионального значения, требуют ремонта здания, об этом стало известно на встрече общественных организаций с властями города от представителя сообщества жильцов здания.

Жительница дома пожаловалась на то, что здание, относящееся к объектам культурного наследия, находится в ужасном состоянии и нуждается в ремонте. Пятиэтажка в форме буквы "З", в которой когда-то жили актеры, расположена на улице Горького в районе пересечения с Театральной площадью.

"Мы обращались с этой проблемой к властям, но результата не последовало", - пожаловалась жительница "Дома актера".

По словам замглавы администрации города Сергея Кузнецова, бюджета города не хватит на ремонт всех домов единовременно. Но для ускорения процесса включения в программы по ремонту посоветовал официально обратится в администрацию.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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