Жильцы "Дома актера" в Ростове требуют ремонта у властей

Жительница дома пожаловалась на то, что здание, относящееся к объектам культурного наследия, находится в ужасном состоянии и нуждается в ремонте. Пятиэтажка в форме буквы "З", в которой когда-то жили актеры, расположена на улице Горького в районе пересечения с Театральной площадью.

