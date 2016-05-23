Жильцы "Дома актера" в Ростове требуют ремонта у властей

Жительница дома пожаловалась на то, что здание, относящееся к объектам культурного наследия, находится в ужасном состоянии и нуждается в ремонте. Пятиэтажка в форме буквы "З", в которой когда-то жили актеры, расположена на улице Горького в районе пересечения с Театральной площадью.
"Мы обращались с этой проблемой к властям, но результата не последовало", - пожаловалась жительница "Дома актера".
По словам замглавы администрации города Сергея Кузнецова, бюджета города не хватит на ремонт всех домов единовременно. Но для ускорения процесса включения в программы по ремонту посоветовал официально обратится в администрацию.