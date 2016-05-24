Губернатором Свердловской области может стать Сергей Носов

Не так давно главой администрации губернатора Свердловской области стал Владимир Тунгусов, который еще с 1997 года считается влиятельным политиком в регионе. С 1997 года по май текущего года он занимал должность замглавы администрации Екатеринбурга. Сейчас его считают неформальным лидером горадминистрации.
"Про Тунгусова хорошо известно, что он - достаточно весомая фигура в Екатеринбурге и, при этом, мягко говоря, скорее оппонент нынешнего губернатора, нежели наоборот", - сказано в сообщении. Ряд аналитиков полагает, что именно Тунгусов аккумулировал ресурсы нескольких влиятельных групп области, которые настроены против команды губернатора.
"Включение Тунгусова в губернаторскую команду, в этом контексте может означать одно – противостояние выходит на новый уровень и в результате может кончиться или поражением одной из сторон, или даже выходом на сцену некой «третьей силы»", - сказано в сообщении. Такой силой аналитики склонны считать мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Он имеет внушительный опыт руководства крупным промышленным центром на Урале, а также поддержки мощного лобби ВПК.