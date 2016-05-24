Российским госслужащим подняли пенсионный возраст

Повышение возраста, по достижению которого чиновники смогут уйти на пенсию, будет происходить поэтапно – по шесть месяцев ежегодно, вплоть до 2026 года. При этом на пять лет увеличивается и стаж, который необходим служащим госучреждений для получения пенсии за выслугу лет.
Президент оставил региональным властям право назначить свои условия для пенсионного обеспечения, используя местные бюджеты. "На нынешних пенсионеров, а также тех работников госслужбы, чей стаж составляет более двух десятков лет, новые правила распространяться не будут", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.