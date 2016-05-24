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Российским госслужащим подняли пенсионный возраст

24 мая 2016, 11:18
В понедельник Владимир Путин подписал документ, устанавливающий новый порядок пенсионного обеспечения для служащих российских госучреждений, со следующего года пенсионный возраст для мужчин повысится до 65 лет, для женщин – до 63 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

Повышение возраста, по достижению которого чиновники смогут уйти на пенсию, будет происходить поэтапно – по шесть месяцев ежегодно, вплоть до 2026 года. При этом на пять лет увеличивается и стаж, который необходим служащим госучреждений для получения пенсии за выслугу лет.

Президент оставил региональным властям право назначить свои условия для пенсионного обеспечения, используя местные бюджеты. "На нынешних пенсионеров, а также тех работников госслужбы, чей стаж составляет более двух десятков лет, новые правила распространяться не будут", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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