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Сборная администрации Нижнего Новгорода сыграла в футбол с иностранцами

24 мая 2016, 21:31
В товарищеском матче, который был посвящен 400-летию Кузьмы Минина, сборная администрации города Нижний Новгород по мини-футболу победила «Сборную мира».

В товарищеском матче, который был посвящен 400-летию Кузьмы Минина, сборная администрации города Нижний Новгород по мини-футболу победила «Сборную мира». Матч проходил 24 мая в ФОКе «Северная звезда», как сообщают «НьюсНН».

Футболистам Нижнего Новгорода  удалось обыграть иностранных студентов со счетом 3:2. Среди хозяев мячи забили: Сергей Редькин, Роман Домахин и Дмитрий Шухов. После серии пенальти счет – 7:7.

Нужно отметить, что «Сборную мира» формировали из представителей трех разных стран трех континентов (Южная Америка, Евразия и Африка) из трех ВУЗов – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НижГМА, НГПУ им.К.Минина).

#Желтые новости#Денис Объедкин
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