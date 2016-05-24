Сборная администрации Нижнего Новгорода сыграла в футбол с иностранцами

Нужно отметить, что «Сборную мира» формировали из представителей трех разных стран трех континентов (Южная Америка, Евразия и Африка) из трех ВУЗов – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НижГМА, НГПУ им.К.Минина).