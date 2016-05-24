Сборная администрации Нижнего Новгорода сыграла в футбол с иностранцами

В товарищеском матче, который был посвящен 400-летию Кузьмы Минина, сборная администрации города Нижний Новгород по мини-футболу победила «Сборную мира». Матч проходил 24 мая в ФОКе «Северная звезда», как сообщают «НьюсНН».
Футболистам Нижнего Новгорода удалось обыграть иностранных студентов со счетом 3:2. Среди хозяев мячи забили: Сергей Редькин, Роман Домахин и Дмитрий Шухов. После серии пенальти счет – 7:7.
Нужно отметить, что «Сборную мира» формировали из представителей трех разных стран трех континентов (Южная Америка, Евразия и Африка) из трех ВУЗов – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НижГМА, НГПУ им.К.Минина).