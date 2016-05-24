В реке Ташла был обнаружен труп молодого мужчины

Двадцатого мая, пятница прогремела новостью о том, что прохожий обнаружил в реке труп мужчины. Труп был обнаружен в районе проезда Чапаева. Обнаруживший труп мужчина тут же сообщил о находке в полицию. После чего правоохранители прибыли на место происшествия и извлекли тело, не обошлось и без помощи водолазов. На данный момент личность погибшего известна, проводится следствие по установлению обстоятельств смерти. Стало известно, что погибший, мужчина 28 лет. Причины гибели выяснит судебно-медицинская экспертиза. Следствие не окончено, по факту обнаружения тела заведено уголовное дело.