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В Ставрополе 27 мая пройдёт «Общероссийский день библиотек»

24 мая 2016, 17:21
В этот день на протяжении уже 11 лет открываются двери всех библиотек города. Устраиваются различные встречи с поэтами и писателями, выставки огромного количества книг.

В этот день на протяжении уже 11 лет  открываются двери всех библиотек города. Устраиваются различные встречи с поэтами и писателями,  выставки огромного количества книг. Только в этот день любой из пришедших сможет в качестве подарка для себя или близких получить любимую книгу. Это мероприятие освещает различные новинки в составе книжного фонда города. Можно будет провести сеанс чтения прямо на свежем воздухе или вне стен библиотек.  А закончит празднества в городе регата, которая состоится двадцать девятого мая.  Старт «Парусной регаты» в 11 часов, место проведение – Комсомольское озеро.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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