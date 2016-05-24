В Ставрополе 27 мая пройдёт «Общероссийский день библиотек»

В этот день на протяжении уже 11 лет открываются двери всех библиотек города. Устраиваются различные встречи с поэтами и писателями, выставки огромного количества книг. Только в этот день любой из пришедших сможет в качестве подарка для себя или близких получить любимую книгу. Это мероприятие освещает различные новинки в составе книжного фонда города. Можно будет провести сеанс чтения прямо на свежем воздухе или вне стен библиотек. А закончит празднества в городе регата, которая состоится двадцать девятого мая. Старт «Парусной регаты» в 11 часов, место проведение – Комсомольское озеро.