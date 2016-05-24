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В Уфе проходит Международный Форум, посвященный нефтегазовой отрасли

24 мая 2016, 19:55
Участие в форуме примут несколько тысяч экспертов и специалистов. Будут освещены самые основные и волнующие вопросы.

Участие в форуме примут несколько тысяч экспертов и специалистов. Будут освещены самые основные и волнующие вопросы. К числу, которых относится, развитие нефтегазовой отрасли в современных, непростых экономических условиях.  На протяжении всей длительности форума запланировано большое количество конференций, семинаров, круглых столов и прочих особо важных мероприятий. Подтверждено участие в Форуме представителей ведущих российских нефтегазовых компаний. Все предложенные варианты развития отрасли и замещения импорта будут собраны в единый документ и отправлены в правительство страны.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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