Башкирский лесничий проведёт семь лет в тюрьме

События, которые положили начало уголовному процессу, имели место быть в 2012 году. Тогда между местным предпринимателем и лесничеством был заключен договор на вырубку 600 кубометров леса, а именно таких видом деревьев, как лиственницы и березы. Через некоторое время выяснилось, что коммерсант произвел вырубку большего объема, чем ему было разрешено, а также затронул насаждения других, более ценных пород леса.