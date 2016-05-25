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Башкирский лесничий проведёт семь лет в тюрьме

25 мая 2016, 21:23
Башкирский Белокатайский районный постановил, что лесничий, который получил взятку от бизнесмена, должен быть приговорен к 7-ми годам лишения свободы и крупному штрафу в размере 16 млн рублей.

События, которые положили начало уголовному процессу, имели место быть в 2012 году. Тогда между местным предпринимателем и лесничеством был заключен договор на вырубку 600 кубометров леса, а именно таких видом деревьев, как лиственницы и березы. Через некоторое время выяснилось, что коммерсант произвел вырубку большего объема, чем ему было разрешено, а также затронул насаждения других, более ценных пород леса.

Осведомленный о произошедшем нарушении лесничий потребовал от бизнесмена сумму в 270 тысяч рублей за то, информация не будет разглашена. Сотрудники полиции задержали его во время передачи денежных средств.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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