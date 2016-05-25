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Микроавтобус «Форд» столкнулся с внедорожником в Нижнем Тагиле

25 мая 2016, 14:45
Накануне около 10 часов утра недалеко от дома №38, находящемся на улице Черных, произошла авария. Коммерческий микроавтобус белого цвета марки «Форд» врезался в черный внедорожник марки «Митсубиси».

Каждый день в мире случается несколько тысяч аварий. Тагил не является исключением. Так, накануне около 10 часов утра недалеко от дома №38, находящемся на улице Черных, произошла авария. Коммерческий микроавтобус белого цвета марки «Форд» врезался в черный внедорожник марки «Митсубиси».

К счастью, обошлось без жертв. По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД Сергея Бернгардта, ситуация, произошедшая на дороге, была довольно-таки типичной. Она случилась из-за того, что водитель машины, находящейся сзади, не соблюдал допустимую для безопасного торможения дистанцию. Из-за этого он не успел вовремя среагировать на остановку впереди едущей машины, и произошло столкновение.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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