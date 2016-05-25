Микроавтобус «Форд» столкнулся с внедорожником в Нижнем Тагиле

К счастью, обошлось без жертв. По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД Сергея Бернгардта, ситуация, произошедшая на дороге, была довольно-таки типичной. Она случилась из-за того, что водитель машины, находящейся сзади, не соблюдал допустимую для безопасного торможения дистанцию. Из-за этого он не успел вовремя среагировать на остановку впереди едущей машины, и произошло столкновение.