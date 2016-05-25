Микроавтобус «Форд» столкнулся с внедорожником в Нижнем Тагиле

Каждый день в мире случается несколько тысяч аварий. Тагил не является исключением. Так, накануне около 10 часов утра недалеко от дома №38, находящемся на улице Черных, произошла авария. Коммерческий микроавтобус белого цвета марки «Форд» врезался в черный внедорожник марки «Митсубиси».
К счастью, обошлось без жертв. По словам начальника отдела пропаганды ГИБДД Сергея Бернгардта, ситуация, произошедшая на дороге, была довольно-таки типичной. Она случилась из-за того, что водитель машины, находящейся сзади, не соблюдал допустимую для безопасного торможения дистанцию. Из-за этого он не успел вовремя среагировать на остановку впереди едущей машины, и произошло столкновение.