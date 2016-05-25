Молочные кухни предлагает вернуть глава Башкирии

Сегодня на встрече с некоммерческими организациями, собравшимися на третий Гражданский форум, Рустэм Хамитов выступил с предложением о внедрении новой ниши для социального бизнеса, а именно – возрождение системы молочных кухонь. Основа системы – государственно-частное партнерство.
Рустэм Хамитов выразил свою точку зрения так: «Раньше у нас были молочные кухни. Можно было приходить, дешево покупать качественные продукты для наших детишек: молоко, кефир, творог, и тем самым помогать мамам, которые по тем или иным причинам не имеют достаточно молока. Давайте мы с вами подумаем о реализации такой программы – воссоздания в нормальном, достойном варианте молочных кухонь».
Глава Башкирии считает, что данный вопрос не стоит полностью перекладывать на государство представителям бизнеса и общественным организациям. Он также отметил: «Если переложить решение этой проблемы только на плечи государства, то получается очень дорого. У нас в республике рождается около 60 тысяч ребятишек в год. Если 10 тысяч детей нуждается в искусственном вскармливании, а это примерно 100 рублей в день на одного ребенка, то получается почти 400 млн рублей. Конечно, таких ресурсов у нас нет». Рустэм Халитов выразил надежду на возможность совмещения в варианте государственно-частной программы, возможность создания некого мини-бизнеса.
Ранее, данный вопрос уже поднимался. Это было в феврале текущего года, когда состоялся личный прием граждан Башкирии главой республики. На этом приеме женщины Стерлитамака жаловались на проблемы с получением молочной продукции для кормления грудных детей. По словам жительниц города, данный вопрос очень забюрократизирован, поскольку необходимо оформить большое количество документов. Кроме того, в итоге ничего не выдают, кроме сухих каш и молочных смесей. В связи с этим многие родители отказываются от льготной молочки, чтобы не ходить по инстанциям. Как сообщают в СМИ, на бывших местах молочных кухонь в городе Стерлитамак открыли точки по продаже пива. Глава Башкирии тогда поручил заняться решением важного вопроса. Но, пока еще проблема не решена. Раз к ней снова вернулся региональный глава.