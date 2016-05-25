Молочные кухни предлагает вернуть глава Башкирии

Ранее, данный вопрос уже поднимался. Это было в феврале текущего года, когда состоялся личный прием граждан Башкирии главой республики. На этом приеме женщины Стерлитамака жаловались на проблемы с получением молочной продукции для кормления грудных детей. По словам жительниц города, данный вопрос очень забюрократизирован, поскольку необходимо оформить большое количество документов. Кроме того, в итоге ничего не выдают, кроме сухих каш и молочных смесей. В связи с этим многие родители отказываются от льготной молочки, чтобы не ходить по инстанциям. Как сообщают в СМИ, на бывших местах молочных кухонь в городе Стерлитамак открыли точки по продаже пива. Глава Башкирии тогда поручил заняться решением важного вопроса. Но, пока еще проблема не решена. Раз к ней снова вернулся региональный глава.