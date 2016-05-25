На заводе Mars в Ростовской области создадут 200 рабочих мест

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с компанией Mars донской губернатор подписал год назад в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Проект предприятия в Аксайском районе – один из самых крупных, реализованных компанией Mars за последнее десятилетие. Объем инвестиций только на начальном этапе составил более четырех миллиардов рублей. Первоначально на заводе будет производиться пакетированный корм для домашних животных под брендами Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappi и Sheba.