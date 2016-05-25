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На заводе Mars в Ростовской области создадут 200 рабочих мест

25 мая 2016, 13:38
На строящееся в Аксайском районе донского региона предприятие по производству кормов для животных Mars Incorporated примут на работу 200 человек, говорится в сообщении областного агентства инвестразвития.

Несмотря на то, что строительство основного корпуса завода еще продолжается и сейчас ведутся работы по подключению здания к инженерным сетям, Mars Incorporated уже объявила о наборе сотрудников с июня текущего года. В первую очередь работу предлагают жителям Аксайского района, Новочеркасска и областного центра.

"Для принятых на работу сотрудников будет организовано обучение, большинству из них предстоит стажироваться на других заводах компании. Кроме того, обучение персонала планируется проводить и на базе строящегося предприятия", - пояснили в региональном агентстве инвестразвития.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с компанией Mars донской губернатор подписал год назад в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Проект предприятия в Аксайском районе – один из самых крупных, реализованных компанией Mars за последнее десятилетие. Объем инвестиций только на начальном этапе составил более четырех миллиардов рублей. Первоначально на заводе будет производиться пакетированный корм для домашних животных под брендами Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappi и Sheba.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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