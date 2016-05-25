В шести котельных Ставрополя произведут капитальный ремонт

Как сообщает администрация города Ставрополя, в рамках подготовки к отопительному сезону в городе планируют ремонт шести котельных до 15 сентября.
Всего же, как уточняется, нужно выполнить подготовку 74 котельных по городу. Следует заменить 2,5 километра тепловых труб. 228 километров теплосетей будет охвачено профилактическим
В сообщении говорится о том, что в течении лета в планах есть также приведение в порядок подачу электроэнергии в бесперебойном режиме, водоснабжения, остановок, дорожных покрытий. Кроме того, подготовить к холодам более 2 тысяч многоквартирных домов.