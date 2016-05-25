В шести котельных Ставрополя произведут капитальный ремонт

В сообщении говорится о том, что в течении лета в планах есть также приведение в порядок подачу электроэнергии в бесперебойном режиме, водоснабжения, остановок, дорожных покрытий. Кроме того, подготовить к холодам более 2 тысяч многоквартирных домов.