"Сбербанк" избавится от пластиковых карт через 3 года - Греф

Уточняется, что идентификация клиентов по голосу будет доступна в банках по всей России и за границей, где есть "Сбербанк". Клиент сможет позвонить в банк и задать вопрос, при этом не раскрывая личных данных. Также система поймет, когда клиент звонит под принуждением. Сейчас проходит тестирование новой функции.