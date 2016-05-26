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"Сбербанк" избавится от пластиковых карт через 3 года - Греф

26 мая 2016, 09:38
"Сбербанк" за три года планирует внедрить в работу идентификацию клиентов по голосу и внешности, что позволит избавиться от банковских карт, сообщил "Известиям" глава организации Герман Греф.

"Эти решения доводят точность идентификации до 99,9%. После внедрения больше не нужно будет никуда ездить и предоставлять документы, необходим будет только голос человека для осуществления любой операции", - сказано в сообщении.

Уточняется, что идентификация клиентов по голосу будет доступна в банках по всей России и за границей, где есть "Сбербанк". Клиент сможет позвонить в банк и задать вопрос, при этом не раскрывая личных данных. Также система поймет, когда клиент звонит под принуждением. Сейчас проходит тестирование новой функции.

Идентификация по лицу будет работать при обслуживании в банке.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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