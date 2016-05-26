"Сбербанк" избавится от пластиковых карт через 3 года - Греф

"Эти решения доводят точность идентификации до 99,9%. После внедрения больше не нужно будет никуда ездить и предоставлять документы, необходим будет только голос человека для осуществления любой операции", - сказано в сообщении.
Уточняется, что идентификация клиентов по голосу будет доступна в банках по всей России и за границей, где есть "Сбербанк". Клиент сможет позвонить в банк и задать вопрос, при этом не раскрывая личных данных. Также система поймет, когда клиент звонит под принуждением. Сейчас проходит тестирование новой функции.
Идентификация по лицу будет работать при обслуживании в банке.