Зарплаты преподавателей госВУЗов Нижнего Новгорода сократились на 12%

Она была равна 36 733 руб. за период январь-март 2016 года, а в 2015 году сумма составляла 41 808 рублей. Раньше зарплата таких специалистов росла.
Число преподавателей за 1 квартал 2016 года составляло 5045 человек. В прошлом году их было 5313. Количество преподавателей сократилось на 5%.
Зарплата преподавателей ВУЗов по сравнению с 1 кварталом 2015 года выросла на 7,9%, а год назад она была 34 042 руб. Численность же специалистов, а она составляла 5 587 человек, стала меньше на 9,7%.
Стоимость за обучение, по данным Росстата, в государственных ВУЗах Нижегородской области была изменена с 2015 года, увеличившись менее, чем на 1% и составила 48 612 руб. за семестр.
Средняя зарплата педагогов детских садов и школ тоже с начала года стала меньше.