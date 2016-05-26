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Зарплаты преподавателей госВУЗов Нижнего Новгорода сократились на 12%

26 мая 2016, 19:34
Число преподавателей тоже уменьшилось. Росстат сообщает, что по области Нижнего Новгорода уровень средней заработной платы преподавателей ВУЗов снизилась на 12,4% с начала года.

Она была равна 36 733 руб. за период январь-март 2016 года, а в 2015 году сумма составляла 41 808 рублей. Раньше зарплата таких специалистов росла.

Число преподавателей за 1 квартал 2016 года составляло 5045 человек. В прошлом году их было 5313. Количество преподавателей сократилось на 5%.

Зарплата преподавателей ВУЗов по сравнению с 1 кварталом 2015 года выросла на 7,9%, а год назад она была 34 042 руб. Численность же специалистов, а она составляла 5 587 человек, стала меньше на 9,7%.

Стоимость за обучение, по данным Росстата, в государственных ВУЗах Нижегородской области была изменена с 2015 года, увеличившись менее, чем на 1% и составила 48 612 руб. за семестр.

Средняя зарплата педагогов детских садов и школ тоже с начала года стала меньше.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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